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«Кто чем может!» Милевский во время войны волонтерит в Киеве
Футболист разгружает гуманитарную помощь из Венгрии
Фото: Instagram
Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский продолжает находится в Киеве и занимается волонтерством. Нападающий разместил в своем Instagram фото, на котором разгружает грузовик с гуманитарной помощью из Венгрии:
33-й день. Кто чем (может)!
Покинувший российский клуб Ярослав Ракицкий тренируется в украинской команде.
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