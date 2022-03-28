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«Кто чем может!» Милевский во время войны волонтерит в Киеве

Футболист разгружает гуманитарную помощь из Венгрии
Футбол В Украине
19:16
«Кто чем может!» Милевский во время войны волонтерит в Киеве
Фото: Instagram

Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский продолжает находится в Киеве и занимается волонтерством. Нападающий разместил в своем Instagram фото, на котором разгружает грузовик с гуманитарной помощью из Венгрии:

33-й день. Кто чем (может)!

Покинувший российский клуб Ярослав Ракицкий тренируется в украинской команде.

Олег Шумейко-младший
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Артем Милевский

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