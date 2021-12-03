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«Кто этого у**ка выпустил?! Я ему п**ды дам!» – Селезнев наехал на одноклубника в матче с «Динамо»

Количество скандалов форварда «Миная» по-прежнему опережает число голов
Футбол Украинская Премьер-лига
12:26
«Кто этого у**ка выпустил?! Я ему п**ды дам!» – Селезнев наехал на одноклубника в матче с «Динамо»
Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в нецензурной форме выразил недовольство действиями вышедшего на замену одноклубника в матче УПЛ против «Динамо» (0:2).

Кто этого у**ка выпустил?! Кто его на**й выпустил? На**я вы его выпускаете? На**й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке!

Доподлинно неизвестно, кому опытный форвард дал такую характеристику. Однако известно, что в матче на замену выходили Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

Ранее и. о. главного тренера «Миная» Игорь Леонов заявил, что Селезнев сделал игру команды с «Динамо» во втором тайме.

Источник: Футбол 24 Сергей Стаднюк
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Евгений Селезнев Минай Динамо Киев

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