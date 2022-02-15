Куадрадо подпишет новое соглашение с «Ювентусом»

Колумбиец продолжит выступления за туринский клуб

Хуан Куадрадо / Фото - worldfootballindex

Защитник «Ювентуса»заключит новый контракт с туринским клубом. Об этом всообщает инсайдерДействующее соглашение колумбийца с итальянским грандом истекает в конце сезона. Новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год. Зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год.В текущем сезоне в активе 33-летнего футболиста 5 голов в 30 матчах за туринский клуб во всех турнирах.Ранее стало известно, что форвард «Ювентуса»