Куадрадо признался, что забил в ворота «Дженоа» случайно
Куадрадо подпишет новое соглашение с «Ювентусом»
Колумбиец продолжит выступления за туринский клуб
07:58
Хуан Куадрадо / Фото - worldfootballindexЗащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо заключит новый контракт с туринским клубом. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующее соглашение колумбийца с итальянским грандом истекает в конце сезона. Новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год. Зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год.
В текущем сезоне в активе 33-летнего футболиста 5 голов в 30 матчах за туринский клуб во всех турнирах.
Ранее стало известно, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может подписать новый контракт с клубом.
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