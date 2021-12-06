«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации
Куадрадо признался, что забил в ворота «Дженоа» случайно
Вингеру «Ювентуса» удалось отправить мяч в сетку прямым ударом с углового
08:53
Фото: Getty Images
Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо признался, что случайно забил в матче с «Дженоа» (2:0) в 16-м туре Серии А. Его слова приводит Football Italia.
«Я не хотел, случайно получилось! Я подавал на ближнюю штангу, но мяч пошел выше»
«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации.
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