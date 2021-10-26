Кубок Германии. «Шальке» вылетел уже в 1/16 финала, «Лейпциг» – прошел дальше
В 1/16 финала Кубка Германии «Лейпциг» на выезде переиграл «Бабельсберг», «Шальке» в гостях уступил «Мюнхену 1860».
Судьбу обеих встреч решил единственный мяч. Под перерыв в составе «быков» отличился Собослаи.
Уже на пятой минуте встречи с «кобальтовыми» счет открыл Лекс. А удаление Тиава сделало задачу для соперника невыполнимой.
«Лейпциг» и «Мюнхен 1860» вышли в 1/8 финала и узнают своих следующих соперников после жеребьевки.
Кубок Германии, 1/16 финала
«Бабельсберг» – «Лейпциг» 0:1
Гол: Собослаи, 45
«Бабельсберг»: Тайссен, Мюллер, Вегенер, Хоффманн, Лела, Генчел, Вилтон, Рауш (Юргенс, 56), Данко, Фран, Шмидт (Цилле, 81).
«Лейпциг»: Жозеп Мартинес, Симакан (Гвардиол, 80), Хенрихс, Орбан, Анхелиньо, Адамс, Кампль, Собослаи (Мориба, 80), Новоа (Форсберг, 90), Поульсен, Андре Силва (Нкунку, 69).
Предупреждения: Вилтон, Генчел, Фран
«Мюнхен 1860» – «Шальке» 1:0
Гол: Лекс, 5
«Мюнхен 1860»: Хиллер, Ланг, Вайн (Молль, 59), Штайнхарт (Грайлингер, 59), Зальгер, Дрессель, Дайхманн (Белькахья, 72), Лекс (Вильш, 82), Бэр (Линсбихлер, 82), Мельдерс, Бианкади.
«Шальке»: Фэрманн, Каминьски, Итакура, Тиав, Ранфтль, Чурлинов (Аувеян, 22), Саласар (Латца, 62), Михайлов (Идризи, 78), Паульссон, Бюльтер, Пирингер (Теродде, 62).
Предупреждения: Вайн, Бианкади – Теродде
Удаление: Тиав
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