Кубок Украины. Проход «Металлиста», «Олимпика», «Оболони», провал «Кривбасса» и другие результаты второго этапа
Завершились все матчи второго этапа Кубка Украины. Определились 20 участников следующего раунда соревнований.
Вашему вниманию все результаты встреч 17 и 18 августа.
Кубок Украины, второй этап
«Скорук» – «Виктория» 4:2
«Сумы» – ГФК «Металлург» 0:1
«Таврия» – «Черкасский Днепр» 3:2
«Феникс Подмонастырь» – «Прикарпатье» 2:6
«Балканы» – «Энергия» 4:2
«Николаев» – «Кривбасс» 1:1 (3:1 – пен.)
«Никополь» – «Кристалл» 2:0
«Олимпия» Савинцы – «Волчанск» 0:1
«Перемога» – «Горняк-Спорт» 1:2
«Реал Фарма» – «ВПК-Агро» 0:2
«Ужгород» – «Нива Тернополь» 0:1
«Чайка» – «Чернигов» 1:1 (3:5 – пен.)
«Эпицентр Дунаевцы» – «Подолье» 3:0
«Буковина» – «Агробизне» 2:0 (д. в.)
«Диназ» Вышгород – «Oболонь» 1:3
«Нива» Винница – «Волынь» 1:1 (3:5 – пен.)
«Альянс» – «Краматорск» 2:1
«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич 1:0
«Левый Берег» – «Олимпик» 2:3
«Рубикон» – «Полесье» 0:5ЛНЗ Черкасcы – «Кремень» 1:0
Комментарии 0