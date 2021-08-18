Кубок Украины. В дерби «Карпат» победили львовские. «Кривбасс» по пенальти вылетел от «Николаева»
На втором этапе Кубка Украины львовские «Карпаты» дома переиграли одноклубников из Галича, «Николаев» в серии пенальти одолел «Кривбасс».
Криворожане ожидаемо открыли счет в поединке с «моряками». Однако Нечипоренко ответил на гол Говедарицы.
Представитель Второй лиги сумел продержаться до серии пенальти. А там настоящий мастер-класс показал Фастов, отразивший три удара соперника.
Исход дерби «зелено-белых» решил единственный гол Гуменюка. Удаление Болденкова в компенсированное время не успело повлиять на игру.
Львовские «Карпаты» и «Николаев» пробились в третий раунд турнира. Ранее в следующую стадию прошел «Металлист».
Кубок Украины, второй этап
«Николаев» – «Кривбасс» 1:1 (3:1 – пен.)
Голы: Нечипоренко, 75 – Говедарица, 51
«Николаев»: Фастов, Голубка, Масалов, Мельничук, Окатий, Фальковский (Студенко, 56), Нечипоренко, Росляков, Сурженко (Рязанцев, 87), Жавко, Кравченко.
«Кривбасс»: Лепка, Малиновский, Ловрич, Фатеев, Горват, Рябов, Яровой (Приходько, 68), Пятов, Говедарица (Хобленко, 80), Збунь, Вагнер (Щедрый, 68).
«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич 1:0
Гол: Гуменюк, 56
«Карпаты» Л: Силецкий, Симинин, Болденков, Лобай, Повалий, Заставный, Приймак, Чачуа, Кожанов, Гуменюк, Будник (Богач, 59).
«Карпаты» Г: Зеленский, Калинчук, Дакилавский, Гилмар, Деда, Бей, Дычижаник, Сущак, Мордас, Лебедь, Мелинишин.
Предупреждение: БолденковУдаление: Болденков
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