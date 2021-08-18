Кубок Украины. В дерби «Карпат» победили львовские. «Кривбасс» по пенальти вылетел от «Николаева»

Команды, которые присоединились к «Металлисту» в следующем раунде

Фото - ФК Карпаты

На втором этапе Кубка Украины львовские «Карпаты» дома переиграли одноклубников из Галича, «Николаев» в серии пенальти одолел «Кривбасс».

Криворожане ожидаемо открыли счет в поединке с «моряками». Однако Нечипоренко ответил на гол Говедарицы.

Представитель Второй лиги сумел продержаться до серии пенальти. А там настоящий мастер-класс показал Фастов, отразивший три удара соперника.

Исход дерби «зелено-белых» решил единственный гол Гуменюка. Удаление Болденкова в компенсированное время не успело повлиять на игру.

Львовские «Карпаты» и «Николаев» пробились в третий раунд турнира. Ранее в следующую стадию прошел «Металлист».

Кубок Украины, второй этап

«Николаев» – «Кривбасс» 1:1 (3:1 – пен.)

Голы: Нечипоренко, 75 – Говедарица, 51

«Николаев»: Фастов, Голубка, Масалов, Мельничук, Окатий, Фальковский (Студенко, 56), Нечипоренко, Росляков, Сурженко (Рязанцев, 87), Жавко, Кравченко.

«Кривбасс»: Лепка, Малиновский, Ловрич, Фатеев, Горват, Рябов, Яровой (Приходько, 68), Пятов, Говедарица (Хобленко, 80), Збунь, Вагнер (Щедрый, 68).

«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич 1:0

Гол: Гуменюк, 56

«Карпаты» Л: Силецкий, Симинин, Болденков, Лобай, Повалий, Заставный, Приймак, Чачуа, Кожанов, Гуменюк, Будник (Богач, 59).

«Карпаты» Г: Зеленский, Калинчук, Дакилавский, Гилмар, Деда, Бей, Дычижаник, Сущак, Мордас, Лебедь, Мелинишин.

Предупреждение: Болденков

Болденков