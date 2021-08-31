Кубок Украины. «Волынь» выбила «Карпаты» в драматичном матче. «Оболонь» и ЛНЗ прошли дальше

Результаты матчей 1/32 финала

Фото - Карпаты Львов

В 1/32 финала Кубка Украины «Волынь» на выезде переиграла «Карпаты», «Оболонь» и ЛНЗ дома одолели «Полесье» и «Олимпик».

В матче между киевской и житомирской командами все решил единственный гол Щебетуна. К схожему исходу близилась и встреча с участием недавнего клуба УПЛ. Но мячи Сторчоуса и Галенко в концовке принесли волевую победу сопернику.

До самого компенсированного времени держалось минимальное преимущество «Волыни» над «Карпатами» после гола Сасовского. Однако львовяне заработали пенальти. Драматичности эпизоду добавляла пауза из-за дымовой завесы. Но Кожанов справился с нервами и перевел матч в экстратайм.

Дополнительное время оказалось более результативным. Практически сразу Ляшенко снова вывел лучан вперед, а Кузнечиков эффектным ударом увеличил преимущество. Галинков подарил надежду «зелено-белым», однако отыграться снова им так и не удалось.

В следующий раунд вышли «Волынь», ЛНЗ и «Оболонь».

Кубок Украины, 1/32 финала

«Карпаты» – «Волынь» 2:3 (1:1 – основное время)

Голы: Кожанов, 90+3 (пен.), Галинков, 111 – Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 107

«Карпаты»: Силецкий, Симинин, Маткобожик, Лобай, Дударенко (Галинков, 74), Заставный (Повалий, 74), Ткачук, Приймак, Кожанов, Чачуа, Будник.

«Волынь»: Коркодим, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Богомаз, Мартынюк, Рябов, Мороз, Крыстин (Климец, 66), Янчук (Сад, 86), Кобзарь.

Предупреждения: Кожанов, Приймак – Сасовский, Коркодим

«Оболонь» – «Полесье» 1:0

Гол: Щебетун, 65

«Оболонь»: Федоривский, Безуглый, Бородай, Прокопенко, Мате, Покотылюк, Савченко (Матяж, 75), Суханов (Мединский, 75), Лобов (Лукьянчук, 83), Мурза (Осман, 83), Черний (Щебетун, 64).

«Полесье»: Яшков, Акубардия (Шаповал, 66), Швец, Терехов, Власюк, Чайковский (Огиря, 46), Морозко (Козак, 68), Гитченко (Нестеров, 46), Андрущенко (Янаков, 72), Глагола, Оринчак.

Предупреждения: Суханов – Терехов, Глагола

ЛНЗ – «Олимпик» 2:1

Голы: Сторчоус, 74, Галенко, 90 – Белый, 62

ЛНЗ: Попович, Лопыренок, Сафонов, Куксенко (Норенко, 63), Замуренко (Войцеховский, 55), Евдокимов, Долинский, Бобко, Голиков (Насонов, 56), Волков, Пучковский.

«Олимпик»: Рыбак, Дмитренко, Белый, Ходуля, Карвацкий, Цурупин, Койдан, Яловенко (Кириенко, 76), Семчук (Заричнюк, 90+2), Гбамбл (Ковбаса, 76), Прядун (Новиков, 90+3).

Предупреждения: Голиков, Сафонов – Дмитренко