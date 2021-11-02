Кучер: «Две команды в нашем чемпионате играют, а остальные закрываются»

Фото: ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился мнением пресс-службе клуба о победе над «Альянсом» (2:0) в матче 16 тура Первой лиги.

«Альянс» сегодня играл в достаточно закрытый футбол. Приносят ли вам радость победы над такими командами?

Пытались что-то делать, но все равно стояли у своих ворот, закрывались, не хотели выходить вперед. То, что мы потеряли на своей половине поля — это не они создали, это мы им подарили. Танчик ошибся, Танковский, Мизюк отдал неточную передачу.

Все время у наших ворот что-то было из-за наших же ошибок, а не потому, что они смогли создать моменты. Я считаю, надо играть в футбол, потому что это красит игру, телезрителям приятно, болельщикам на трибунах.

А не когда одна команда в штрафной, а вторая пытается забить мяч. А потом тяжело, когда мы попадаем на европейскую арену. Две команды в нашем чемпионате играют, а остальные закрываются. Потом мы выходим — уже тяжело. Когда начинают оборону напрягать, нагнетать — идут ошибки. Уже игроки по-другому ведут себя. Получается, что не хватает давления в матчах чемпионата».