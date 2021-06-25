Иванисени не будет в «Металлисте»
Кучер – лучший тренер Второй лиги
Наставник «Металлиста» получил награду
22:10
Фото: ФК Металлист
ПФЛ опередила лучшего тренера по итогам сезона во Второй лиге.
Им стал тренер «Металлиста» Александр Кучер. В 23 матчах чемпионата команда выиграла 21 раз. Также харьковчане не потерпели ни одного поражения.
Разница мячей – 66:5. Дважды клуб сыграл вничью. Наставник получил специальную награду.
Отметим, что это был первый сезон Кучера в качестве главного тренера.
В клубе уже поставили цели на сезон в Первой лиге.
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