Кучер – лучший тренер Второй лиги

Наставник «Металлиста» получил награду

Фото: ФК Металлист

ПФЛ опередила лучшего тренера по итогам сезона во Второй лиге.

Им стал тренер «Металлиста» Александр Кучер. В 23 матчах чемпионата команда выиграла 21 раз. Также харьковчане не потерпели ни одного поражения.

Разница мячей – 66:5. Дважды клуб сыграл вничью. Наставник получил специальную награду.

Отметим, что это был первый сезон Кучера в качестве главного тренера.

В клубе уже поставили цели на сезон в Первой лиге.