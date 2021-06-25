Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания -:- Запланирован
22:00 Италия - Австрия -:- Запланирован

Кучер – лучший тренер Второй лиги

Наставник «Металлиста» получил награду
Футбол Первая лига
22:10
Кучер – лучший тренер Второй лиги
Фото: ФК Металлист

ПФЛ опередила лучшего тренера по итогам сезона во Второй лиге.

Им стал тренер «Металлиста» Александр Кучер. В 23 матчах чемпионата команда выиграла 21 раз. Также харьковчане не потерпели ни одного поражения.

Разница мячей – 66:5. Дважды клуб сыграл вничью. Наставник получил специальную награду.

Отметим, что это был первый сезон Кучера в качестве главного тренера.

В клубе уже поставили цели на сезон в Первой лиге.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Александр Кучер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Скандальный форвард оказался ненужен «Металлисту»
Скандальный форвард оказался ненужен «Металлисту»
Футбол Первая лига
21 июня 20:25
Ярославский назвал цели «Металлиста» на следующий сезон
Ярославский назвал цели «Металлиста» на следующий сезон
Футбол Первая лига
21 июня 20:19
Источник: «Металлист» подписал двух экс-игроков «Александрии»
Источник: «Металлист» подписал двух экс-игроков «Александрии»
Футбол Первая лига
20 июня 08:42
Ярославский: «У «Металлиста» не было ни гривны долгов, когда я уходил»
Ярославский: «У «Металлиста» не было ни гривны долгов, когда я уходил»
Футбол Первая лига
19 июня 21:55
Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Футбол Первая лига
19 июня 21:13
Ярославский раскрыл секрет, когда «Металлист» начнет представлять новичков
Ярославский раскрыл секрет, когда «Металлист» начнет представлять новичков
Футбол Первая лига
19 июня 16:27

Новости: Футбол

Марлон: «Счастлив, что нахожусь в «Шахтере»
Марлон: «Счастлив, что нахожусь в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
22:28
Кучер – лучший тренер Второй лиги
Кучер – лучший тренер Второй лиги
Первая лига
22:10
Теперь их двое. ПСЖ подписал еще одного Мбаппе
Теперь их двое. ПСЖ подписал еще одного Мбаппе
Лига 1 (Франция)
21:51
Алаба – о матче с Италией: «Любая победная серия в какой-то момент прерывается»
Алаба – о матче с Италией: «Любая победная серия в какой-то момент прерывается»
Евро-2020
21:29
«Бавария» отдаст Нюбеля в аренду в «Монако»
«Бавария» отдаст Нюбеля в аренду в «Монако»
Лига 1 (Франция)
21:10
Зубков вернулся к тренировкам сборной Украины
Зубков вернулся к тренировкам сборной Украины
Сборная Украины
20:40
Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед игрой плей-офф Евро-2020
Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед игрой плей-офф Евро-2020
Евро-2020
20:10
Тренер Австрии: «Выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал»
Тренер Австрии: «Выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал»
Евро-2020
19:42
«Арсенал» продлил контракт с защитником сборной Шотландии
«Арсенал» продлил контракт с защитником сборной Шотландии
Премьер-Лига (Англия)
19:28
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости

Анонсы

Ломаченко против Накатани. Видео трансляция церемонии взвешивания
WEB
Ломаченко против Накатани. Видео трансляция церемонии взвешивания
23:00
PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
TV
PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
26 июня 01:30
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
26 июня 17:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
26 июня 19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
26 июня 19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
26 июня 22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
26 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45