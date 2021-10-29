Кучер – о победе над «Колосом»: «Нам нет разницы, кто играет – легионер или украинец»

Харьковский клуб прошел в 1/4 Кубка Украины

Александр Кучер / фото - FootBoom

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 Кубка Украины:

«Заслуженная победа. Все, наверное, видели происходившее на футбольном поле. 1:0, хотя, реализуй мы свои моменты, особенно в начале первого тайма, могло быть и больше. Но есть этот счет, смотрим вперед и готовимся к следующему матчу».

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» – Сергей Кузнецов, с которым вы играли в «Металлисте» в 2004–2006 годах. Были ли у вас воспоминания, общались ли с ним?

«Нет, мы только перед игрой немного поговорили, пожелали друг другу удачи».

Какого соперника хотели бы получить в 1/4 финала?

«Это решит жеребьевка. Мы не выбираем, с любым соперником предстоит играть».

После выхода Пейшото на поле в составе «Металлиста» оказалось четыре легионера, чего нельзя позволить в Первой лиге. Расковывает ли вас как тренера отсутствие в Кубке такого жесткого лимита?

«Нам нет разницы, кто играет – легионер или украинец. Мы могли всех легионеров выпустить и со старта, но выходят сильнейшие. Кто сильнее, тот и играет».

Когда вы меняли Балули на Подлепенца, то очень долго и яростно настраивали его на игру. С трибуны это выглядело очень красиво. Что вы ему говорили?

«Заводил его, чтобы он вышел с желанием, бился за команду, за эмблему, не убирал ноги, не проигрывал борьбу. Заряжал его».

Команда одержала минимальную победу и смогла выйти в 1/4 турнира.

В Первой лиге «Металлист» единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 38 очков.