Кучер объяснил чередование ничьих и разгромных побед «Металлиста»

Александр Кучер / Фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился мыслями после матча 13-го тура Первой лиги против «Кремня» (4:0). Слова специалиста передает пресс-служба харьковчан.

После ничьей с «Полесьем» было 5:0 с «Кривбассом», а после ничьи с «Горняком-Спорт» – 4:0 с «Кремнем»? Скажем так, с «Горняком-Спорт», наверное, была в первую очередь расслабленность. Ребята, видимо, были чересчур самоуверенными.

После той игры мы переговорили с ними, объяснили, что не имеем права так играть, выходить на поле расслабленными и самоуверенными. Надо всегда максимально настраиваться и готовиться на игру. Мы переговорили, и все получилось. Сегодня на поле была другая команда по сравнению с прошлым матчем.

Я не знаю, запланированы ли в контракте Пейшото премиальные за победу в гонке бомбардиров. Главное, чтобы он забивал, а команда побеждала. Конечно, я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре. Это хорошо, и главное, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.

Его капитанская повязка? Что тут комментировать… Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото. Он лидер, ведет команду за собой, забивает, поэтому почему бы и нет?

Можно ли ждать Харриса на позиции «классической десятки»? Почему бы и нет? Он хорошо выглядел на этой позиции, просто во втором тайме мы сместили Кадима на фланг и пробовали под нападающим Брайана. А так Харрис хорошо выглядел, отлично сыграл. В середине он выполнял все, что от него требовалось.

Балули? Фарес простудился, у него еще есть температура. Лечится.