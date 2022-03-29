Кучер, Ракицкий и Пятов воссоединятся в «Металлисте»

Пятов, Ракицкий, Торрес и Кучер / Фото: Getty Images

Вице-президент «Металлист» Евгений Красников сообщил, что к команде на сборе в Турции присоединится голкипер «Шахтера» Андрей Пятов:



Мы приглашаем к себе на тренировки ребят, которые находятся без клубов, особенно, сборников. Сегодня к нам должен приехать Пятов. Идея пригласить сборников на тренировки Металлиста принадлежит Ярославскому.

Ракицкий уже тренируется с нами. Я его хорошо знаю, мы созвонились и приняли такое решение. К тому же, он с Кучером играл много лет в центре защиты Шахтера, они друзья.

Скоро стыковые матчи сборной Украины на чемпионат мира и нашим сборникам нужно поддерживать форму. Думаю, президент УАФ (Павелко) будет как-то решать вопрос. Повторюсь, двери Металлиста для всех открыты. У нас проводятся отличные сборы и хорошие спарринги. Мы обыграли ХИК и «Истанбул Башакшехир».