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Кучер, Ракицкий и Пятов воссоединятся в «Металлисте»

Голкипер прилетит в Турцию на сбор харьковчан
Футбол Первая лига
29 марта 23:05
Кучер, Ракицкий и Пятов воссоединятся в «Металлисте»
Пятов, Ракицкий, Торрес и Кучер / Фото: Getty Images

Вице-президент «Металлист» Евгений Красников сообщил, что к команде на сборе в Турции присоединится голкипер «Шахтера» Андрей Пятов:

Ярославский выделил деньги на продление сбора «Металлиста» в Турции, и еще готов продлить. Команда переехала в менее дорогой отель, но условия и питание там на высоком уровне. 

Мы приглашаем к себе на тренировки ребят, которые находятся без клубов, особенно, сборников. Сегодня к нам должен приехать Пятов. Идея пригласить сборников на тренировки Металлиста принадлежит Ярославскому.

Ракицкий уже тренируется с нами. Я его хорошо знаю, мы созвонились и приняли такое решение. К тому же, он с Кучером играл много лет в центре защиты Шахтера, они друзья.

Скоро стыковые матчи сборной Украины на чемпионат мира и нашим сборникам нужно поддерживать форму. Думаю, президент УАФ (Павелко) будет как-то решать вопрос. Повторюсь, двери Металлиста для всех открыты. У нас проводятся отличные сборы и хорошие спарринги. Мы обыграли ХИК и «Истанбул Башакшехир».

Красников также предложил кандидатуру Ракицкого в сборную Украины.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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