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Кучер рассказал о готовности двух бразильцев «Металлиста»

Харьковчане проведут матч третьего тура Первой лиги против «Прикарпатья»
Футбол Первая лига
18:25
Кучер рассказал о готовности двух бразильцев «Металлиста»
Фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о подготовке к матчу третьего тура Первой лиги против «Прикарпатья» и кадровой ситуации в команде.

Готовимся в плановом режиме. Работаем над тактикой, на тренировках опробовали различные схемы, заготовки. Все здоровы, Маилтон уже вернулся в строй. Все нормально.

Разумеется, изучали соперника. Уважаем всех, но должны показывать свою игру и быть готовы побеждать.

Будет ли еще усиление? Все уже знают, что к нам добавится нападающий из Бразилии Пейшото. Ждем Матэуса, сейчас решаются визовые вопросы для его приезда.

Ранее определился соперник «Металлиста» в Кубке Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

Металлист Александр Кучер Маилтон Матэус Пейшото

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