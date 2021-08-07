Официально. Красников сменил должность в «Металлисте»
Кучер рассказал о готовности двух бразильцев «Металлиста»
Харьковчане проведут матч третьего тура Первой лиги против «Прикарпатья»
18:25
Фото - ФК Металлист
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о подготовке к матчу третьего тура Первой лиги против «Прикарпатья» и кадровой ситуации в команде.
Готовимся в плановом режиме. Работаем над тактикой, на тренировках опробовали различные схемы, заготовки. Все здоровы, Маилтон уже вернулся в строй. Все нормально.
Разумеется, изучали соперника. Уважаем всех, но должны показывать свою игру и быть готовы побеждать.
Будет ли еще усиление? Все уже знают, что к нам добавится нападающий из Бразилии Пейшото. Ждем Матэуса, сейчас решаются визовые вопросы для его приезда.
Комментарии 0