Кучер рассказал о готовности двух бразильцев «Металлиста»

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Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о подготовке к матчу третьего тура Первой лиги против «Прикарпатья» и кадровой ситуации в команде.

Разумеется, изучали соперника. Уважаем всех, но должны показывать свою игру и быть готовы побеждать.

Будет ли еще усиление? Все уже знают, что к нам добавится нападающий из Бразилии Пейшото. Ждем Матэуса, сейчас решаются визовые вопросы для его приезда.