Президент «Металлиста»: «Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали»
Кучер сообщил, что для подготовки к матчу с «Зарей» «Металлист» проведет три сбора
Лидер Первой лиги встретится с бронзовым призером Украины в Кубке страны
08:08
Александр Кучер / Фото - ФК Металлист
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал в эфире Футбол NEWS о планах на зимние сборы.
У нас будет три сбора. Мы целенаправленно готовимся к первой кубковой игре против «Зари».
На первом сборе мы будем закладывать физическую подготовку и тактические моменты. Команду нужно привести к общему знаменателю.
На первом сборе у нас будут спарринги, на втором примем участие в турнире Winter Cup 2022. Заключительный сбор тоже больше будет направлен на тактику, чтобы наиграть состав.
Ранее сообщалось, что «Металлист» подпишет хавбека бразильского гранда. Также клуб объявил о трансфере аргентинского полузащитника «Велеса» Херонимо Поблете.
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