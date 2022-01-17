Кучер сообщил, что для подготовки к матчу с «Зарей» «Металлист» проведет три сбора

Александр Кучер / Фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал в эфире Футбол NEWS о планах на зимние сборы.

На первом сборе мы будем закладывать физическую подготовку и тактические моменты. Команду нужно привести к общему знаменателю.

На первом сборе у нас будут спарринги, на втором примем участие в турнире Winter Cup 2022. Заключительный сбор тоже больше будет направлен на тактику, чтобы наиграть состав.