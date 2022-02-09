Кучер: «Вроде «Верес» два забил, а победил «Металлист»

Фото: ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу команды над «Вересом» (2:1) в матче Winter Cup 2022.

В первом тайме владели преимуществом и создавали моменты, но не было ударов и завершения. В перерыве сказали, что надо добавить агрессии впереди. Пошли вперед и попали в плен - пропустили. Но чудо и ветер нам помогли - задул мяч в ворота.

Мне понравилось, что ребята не остановились и бежали вперед, хотели забить мяч. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Они выбегали в контратаки и тоже могли нам забивать».