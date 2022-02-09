«Металлист» обыграл «Верес» в матче Winter Cup 2022
Кучер: «Вроде «Верес» два забил, а победил «Металлист»
Харьковчане выиграли в матче Winter Cup 2022
Фото: ФК Металлист
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу команды над «Вересом» (2:1) в матче Winter Cup 2022.
«Вроде «Верес» два забил, а победил «Металлист». Бывает и такое в футболе - есть такие курьезы. Сегодня он был в нашу пользу.
В первом тайме владели преимуществом и создавали моменты, но не было ударов и завершения. В перерыве сказали, что надо добавить агрессии впереди. Пошли вперед и попали в плен - пропустили. Но чудо и ветер нам помогли - задул мяч в ворота.
Мне понравилось, что ребята не остановились и бежали вперед, хотели забить мяч. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Они выбегали в контратаки и тоже могли нам забивать».
Лидирует в таблице турнира «Полесье».
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