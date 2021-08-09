Кучер: «Все команды бьются, ведь «Металлист» – серьезный раздражитель»

Тренер харьковчан прокомментировал манеру игры соперников

Александр Кучер / Фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер после разгромной победы в матче третьего тура Первой лиги против «Прикарпатья» (4:1) прокомментировал в интервью пресс-служба клуба манеру игры соперников.

Игра получилась хорошая и интересная. Было много борьбы, стыков, забили закономерные голы, удаление тоже было заслуженное. Игра проходила под контролем, и счет отображает происходившее на поле. Все команды бьются, их можно понять, ведь «Металлист» – серьезный раздражитель для всех, все хотят отобрать у нас очки. Но нас не напугать, мы тоже готовы включаться в эту борьбу, будем агрессивными, будем бороться.

Ранее Кучер сообщил, что один из бразильских новичков харьковчан пока не может прибыть в Украину.