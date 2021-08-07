Кучук добыл первые очки для «Руха» в сезоне, переиграв «Верес»
В третьем туре украинской Премьер-лиги «Рух» на своем поле переиграл «Верес».
Уже по итогам первой десятиминутки львовяне вели в два мяча. Забили Борячук и Климчук. Однако еще до перерыва соперник сумел сократить отставание силами Шестакова.
Второй тайм результативностью не порадовал. Ровенцам удалось выровнять ситуацию по игре, но не на табло.
«Рух» набрал первые очки в турнирной таблице. «Верес» остается с одним пунктом, добытым в стартовом туре.
УПЛ, 3 тур
«Рух» – «Верес» 2:1
Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 39
«Рух»: Панькив, Дидык (Карасюк, 52), Гагун, Белый, Мартынюк, Федорчук, Климчук, Ориховский (Кухарук, 74), Мысык, Бойчук (Кузик, 65), Борячук (Кондраков, 74).
«Верес»: Когут, Солдат, Немчанинов, Махнев, Гончаренко, Дахновский (Пасич, 62), Клец (Полюлях, 62), Кучеров (Панасенко, 77), Пасич, Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергийчук, 46).
Предупреждения: Белый, Федорчук – Пасич, Махнев, Немчанинов
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