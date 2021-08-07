Кучук добыл первые очки для «Руха» в сезоне, переиграв «Верес»

Матч третьего тура УПЛ стал дебютным для белорусского специалиста после возвращения

Фото - Рух Львов

В третьем туре украинской Премьер-лиги «Рух» на своем поле переиграл «Верес».

Уже по итогам первой десятиминутки львовяне вели в два мяча. Забили Борячук и Климчук. Однако еще до перерыва соперник сумел сократить отставание силами Шестакова.

Второй тайм результативностью не порадовал. Ровенцам удалось выровнять ситуацию по игре, но не на табло.

«Рух» набрал первые очки в турнирной таблице. «Верес» остается с одним пунктом, добытым в стартовом туре.

УПЛ, 3 тур

«Рух» – «Верес» 2:1

Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 39

«Рух»: Панькив, Дидык (Карасюк, 52), Гагун, Белый, Мартынюк, Федорчук, Климчук, Ориховский (Кухарук, 74), Мысык, Бойчук (Кузик, 65), Борячук (Кондраков, 74).

«Верес»: Когут, Солдат, Немчанинов, Махнев, Гончаренко, Дахновский (Пасич, 62), Клец (Полюлях, 62), Кучеров (Панасенко, 77), Пасич, Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергийчук, 46).

Предупреждения: Белый, Федорчук – Пасич, Махнев, Немчанинов