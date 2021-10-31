«Александрия» не смогла дожать «Рух»
Кучук: «Восстановиться после Кубка было практически невозможно. Сегодня я даже выпью за команду»
«Рух» сыграл вничью с «Александрией»
31 октября 22:41
Фото: ФК Рух
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 13 туре УПЛ.
«Я благодарен команде. Два дня назад мы играли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. У соперника в этом плане было преимущество над нами, но мы выдержали. Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю, как играть по три игры за неделю.
У нас были непростые соперники. Наша команда только выходит после карантина, однако борется за каждое очко. Сегодня я даже выпью за команду».
«Рух» на неделе проиграл в 1/8 финала Кубка Украины «Заре».
В таблице львовяне идут 10-м в УПЛ.
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