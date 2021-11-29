Кучук: «Если футболист выходит в УПЛ — он больше не молодой и перспективный»

Фото: ФК Рух

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал первую за пять матчей победу – над «Металлистом-1925» (2:0) в 16-м туре УПЛ.

Я считаю неуместным называть Виталия Романа молодым футболистом, забудьте это. Если футболист выходит в УПЛ — он больше не молодой и перспективный. Тот, кто не вытаскивает этот уровень — остается в другом классе. Я не хочу оценивать его лично, для этого есть эксперты и расшифровка матча.

Дыдык разве не молодой? Сыч? Нужно ставить молодых. Разве им не играть, если им по 19 лет? Этот вопрос советую оставить при себе».