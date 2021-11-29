«Рух» взял реванш у «Металлиста-1925» за поражение на старте сезона
Кучук: «Если футболист выходит в УПЛ — он больше не молодой и перспективный»
Тренер «Руха» – о победе над «Металлистом-1925»
Фото: ФК Рух
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал первую за пять матчей победу – над «Металлистом-1925» (2:0) в 16-м туре УПЛ.
«Мы всю неделю работали над собой, над индивидуальным качеством футболистов. Нам нельзя было играть вничью, стояла конкретная задача — победа. Конечно, у соперника были быстрые атаки, хорошо взаимодействовал у нашей штрафной, но везло не только нам, но и им.
Я считаю неуместным называть Виталия Романа молодым футболистом, забудьте это. Если футболист выходит в УПЛ — он больше не молодой и перспективный. Тот, кто не вытаскивает этот уровень — остается в другом классе. Я не хочу оценивать его лично, для этого есть эксперты и расшифровка матча.
Дыдык разве не молодой? Сыч? Нужно ставить молодых. Разве им не играть, если им по 19 лет? Этот вопрос советую оставить при себе».
«Рух» идет 11-м в таблице УПЛ.
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