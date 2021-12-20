Кучук: «Никто не предполагал, что с такими потерями мы будем держаться на плаву»

Леонид Кучук / Фото - Рух Львов

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук в интервью пресс-службе клуба высказался по поводу кадрового вопроса.

Наверное, никто не предполагал, что будет так много потерь игроков по ходу сезона. Никто не предполагал, что с составом, который был в конце, мы будем держаться на плаву. Для этого нужно предпринять очень много усилий.

У нас проблемы не только с позицией нападающего, но мало кто заметил, с какими еще. Мы меняли позиции многим футболистам.