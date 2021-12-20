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Кучук: «Никто не предполагал, что с такими потерями мы будем держаться на плаву»

Тренер «Руха» прокомментировал обилие травм в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
09:06
Кучук: «Никто не предполагал, что с такими потерями мы будем держаться на плаву»
Леонид Кучук / Фото - Рух Львов

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук в интервью пресс-службе клуба высказался по поводу кадрового вопроса.

Чтобы уровень команды поднимался, нужно несколько вещей. Нужно повышать уровень футболистов, что связано не только с тренировочным с процессом, но и с селекцией, психологией и условиями.

Наверное, никто не предполагал, что будет так много потерь игроков по ходу сезона. Никто не предполагал, что с составом, который был в конце, мы будем держаться на плаву. Для этого нужно предпринять очень много усилий.

У нас проблемы не только с позицией нападающего, но мало кто заметил, с какими еще. Мы меняли позиции многим футболистам.

Ранее арендованный у «Шахтера» форвард Андрей Борячук был прооперирован, он может успеть восстановиться к весне.

Сергей Стаднюк
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Теги

Леонид Кучук Рух

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