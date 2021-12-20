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Кучук: «Никто не предполагал, что с такими потерями мы будем держаться на плаву»
Тренер «Руха» прокомментировал обилие травм в команде
Леонид Кучук / Фото - Рух Львов
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук в интервью пресс-службе клуба высказался по поводу кадрового вопроса.
Чтобы уровень команды поднимался, нужно несколько вещей. Нужно повышать уровень футболистов, что связано не только с тренировочным с процессом, но и с селекцией, психологией и условиями.
Наверное, никто не предполагал, что будет так много потерь игроков по ходу сезона. Никто не предполагал, что с составом, который был в конце, мы будем держаться на плаву. Для этого нужно предпринять очень много усилий.
У нас проблемы не только с позицией нападающего, но мало кто заметил, с какими еще. Мы меняли позиции многим футболистам.
Ранее арендованный у «Шахтера» форвард Андрей Борячук был прооперирован, он может успеть восстановиться к весне.