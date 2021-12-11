«Верес» не удержал победу над «Рухом», пропустив в конце матча
Кучук – о конфликте с Де Дзерби: «Он говорит, что я не тренер, бл**ь»
Тренеры вступили в словесную перепалку
Леонид Кучук / фото - ФК Рух
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал конфликт с наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби во время матча команд:
«Я ничем не доволен. Буду доволен только тогда, когда мы будем выигрывать у любого соперника. Если он говорит, что ты не тренер, бл**ь.
Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Обещаю, что любого соперника буду дожимать, играть на победу».
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