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Кучук – о возвращении в УПЛ: «Я прошел через болото и вернулся в родной дом»

«Рух» победил в первом матче при новом тренере
Футбол Украинская Премьер-лига
07:51
Кучук – о возвращении в УПЛ: «Я прошел через болото и вернулся в родной дом»
Леонид Кучук / Фото: ФК Рух

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук высказался о победе над «Вересом» (2:1) в 3-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба львовян.

«Прежде всего, благодарен футболистам и всей команде. Времени было очень мало. С момента моего приезда во Львов началась подготовка к этому матчу. Во время этого процесса мы обращали внимание на мельчайшие детали.

Хотел бы сказать большое спасибо футболистам, которые ответственно, спокойно и сдержанно отнеслись к этой работе. Они начали анализировать свои действия на поле и игру в целом. Во время тренировки все прислушивались к моим словам.

За это время мы выполнили огромный объем работы. Да, во время игры были определенные нюансы. Любой игрок может отдать неточную передачу, но эта работа, которая была проделана за последние два дня, дала свои плоды.

Также хотел выразить особенную благодарность болельщикам. Если говорить честно, то это особенный кайф, когда ты чувствуешь поддержку зрителей. Когда играет гимн, все встают – мороз по коже. Ради этого живешь и работаешь в футболе.

Энергетический круг после матча – моя идея. Это благодарность команде и стадиону. Нужно любить свою арену. Рад, что мы играем на таком стадионе. Может кто-то думает, что это ни на что не влияет, но это не так.

Нужно уметь подниматься после нокдауна и наносить уже новый удар. Мы должны биться за результат. Сегодня и мы, и соперник забили сумасшедшие голы. Но это не случается, когда нет желания, класса и подготовки. На результат влияет все.

У президента есть видео, как я ехал по болоту на том месте, где сейчас фактически построена академия. Я прошел немалый путь: через болото, пот, первую лигу. Сейчас я вернулся в родной дом».


В турнирной таблице УПЛ «Рух» покинул зону вылета после этой победы.

Петр Приходько
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Теги

Леонид Кучук Верес Рух

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