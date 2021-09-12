Важный игрок центра поля «Зари» получил травму в матче с «Рухом»
Кучук пожаловался на усталость игроков «Руха» после двухнедельной паузы
Львовяне сумели отобрать очки у «Зари»
12 сентября 11:01
Леонид Кучук / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук пожаловался на усталость подопечных в матче седьмого тура УПЛ против «Зари» (1:1), несмотря на двухнедельную международную паузу. Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
Красота игры строится не только от того, как ты контролируешь мяч, но и как ты можешь перекрыть соперника. У нас было много моментов и ударов в створ ворот, но видимо чего-то нам не хватает для набора очков в турнирной таблице.
Но все же, мы добыли пункт, это для нас важно. У нас все шло по задуманному плану, но нам чуть-чуть не хватило как у наших ворот, так и у ворот соперника, концовки или исполнительского мастерства не хватило, к сожалению.
Есть усталость, но и с ней нужно уметь играть. Но я благодарен команде за силы и за борьбу, дисциплину команды и мастерство.
Полузащитник «Зари» Егор Назарина получил травму в матче с «Рухом».
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