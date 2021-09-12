Кучук пожаловался на усталость игроков «Руха» после двухнедельной паузы

Леонид Кучук / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук пожаловался на усталость подопечных в матче седьмого тура УПЛ против «Зари» (1:1), несмотря на двухнедельную международную паузу. Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Но все же, мы добыли пункт, это для нас важно. У нас все шло по задуманному плану, но нам чуть-чуть не хватило как у наших ворот, так и у ворот соперника, концовки или исполнительского мастерства не хватило, к сожалению.

Есть усталость, но и с ней нужно уметь играть. Но я благодарен команде за силы и за борьбу, дисциплину команды и мастерство.