Кучук рассказал, какую работу планирует проводить в «Рухе»

Леонид Кучук / фото - Eurosport

Вчера, 4 августа, стало известно о первой тренерской отставке в этом сезоне УПЛ. Иван Федык покинул пост главного тренера «Руха» и его место занял экс-тренер львовян Леонид Кучук.

Специалист поделился ожиданиями от возвращения на тренерский мостик команды. Наставника цитирует официальный сайт клуба из Винников.

В команде остался весь тренерский штаб, который прекрасно знает, как велась подготовка команды. Фактически, никаких изменений не будет. Сейчас нужно все проанализировать: и подготовку команды, и качество футболистов, чтобы двигаться дальше. Времени у меня немного, но ничего не поделаешь. Имеем то, что имеем. Я еще встречусь с Иваном Федыком. Тогда и поймем, будет ли он работать в моем тренерском штабе.

Мне поможет тот факт, что я знаком со многими футболистами. Труднее, когда ты никого не знаешь. В конце концов, с тех пор, когда я был главным тренером «Руха», в команде появилось много новых игроков. Нужно найти общий язык с командой. Времени мало. Это нужно делать быстро».