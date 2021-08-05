Кучук рассказал, какую работу планирует проводить в «Рухе»
Вчера, 4 августа, стало известно о первой тренерской отставке в этом сезоне УПЛ. Иван Федык покинул пост главного тренера «Руха» и его место занял экс-тренер львовян Леонид Кучук.
Специалист поделился ожиданиями от возвращения на тренерский мостик команды. Наставника цитирует официальный сайт клуба из Винников.
«Сейчас в первую очередь я должен понять, в каком психологическом состоянии команда. Два поражения на старте сезона больно ударили по ребятам. Мне удалось попасть на тренировку, и я это заметил. У игроков - психологическая неуверенность. Из этого состояния нужно как можно быстрее выбираться. Разумеется, футбол - это как победы, так и поражения. За себя нужно бороться. Это самое главное. Человек живет, чтобы постоянно бороться за свое существование. Команда - это живой организм.
В команде остался весь тренерский штаб, который прекрасно знает, как велась подготовка команды. Фактически, никаких изменений не будет. Сейчас нужно все проанализировать: и подготовку команды, и качество футболистов, чтобы двигаться дальше. Времени у меня немного, но ничего не поделаешь. Имеем то, что имеем. Я еще встречусь с Иваном Федыком. Тогда и поймем, будет ли он работать в моем тренерском штабе.
Мне поможет тот факт, что я знаком со многими футболистами. Труднее, когда ты никого не знаешь. В конце концов, с тех пор, когда я был главным тренером «Руха», в команде появилось много новых игроков. Нужно найти общий язык с командой. Времени мало. Это нужно делать быстро».
В первых двух турах УПЛ «Рух» не набрал ни одного очка, уступив «Металлисту 1925» и «Вересу».
Ранее львовский клуб подписал бразильского экс-игрока «Олимпика».
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