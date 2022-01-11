Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе

Леонид Кучук / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук высказался о планах клуба на первый сбор. Специалиста цитирует пресс-служба львовского клуба.

Вчера на первом занятии уже тренировались с нами два потенциальных новичка. Ожидаем еще двух игроков. Для нас это одновременно и селекционный сбор, и, как я уже говорил, фундаментальный. Начался плодотворный труд подготовки к восстановлению чемпионата.

У нас очень много молодых футболистов. После возвращения игроков из аренды их стало еще больше. Шанс нужно дать всем. Важно посмотреть на них и оценить силу каждого. Должны понять для себя, можем ли мы на них рассчитывать. Шанс есть у всех.

Валерий Федорчук проходит реабилитацию. Даниил Кондраков и Андрей Борячук тоже продолжают восстанавливаться после операций. Таллес из-за того, что заболел коронавирусом, находится в Бразилии. Надеюсь, через неделю и Федорчук, и Таллес приступят к тренировочному процессу. Но это позволяет нам подробнее пересмотреть потенциальных новичков. Используем наше время оптимально.

Конечно, мы планируем усилиться. Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут. Мы очень усердно работаем в этом направлении. Есть уже определенные движения, но я бы не хотел сейчас это освещать. Когда слишком быстро начать говорить имена потенциальных новичков, как показывает практика, трансфер может сорваться в момент.

Когда мы окончательно подпишем того или иного футболиста и в контракте будут стоять автографы сторон, можно об этом публично рассказать. Не забывайте также о нашей академии. В составе U-19 тоже могут быть новички в основной команде».