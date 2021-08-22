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Кучук: «Руху» нужно усиливаться»

Тренер – о поражении от «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:31
Кучук: «Руху» нужно усиливаться»
Фото: ФК Рух

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился мыслями пресс-службе клуба о поражении команды от «Днепра-1» (0:2).

В чем заключался ваш план на игру?

«План на игру всегда побеждать».

За счет чего?

«За счет выигранных единоборств, быстрого движения игроков, быстрой игры в пас».

Чего сегодня вы ожидали от «Днепра-1»?

«Мы строили игру от собственных возможностей, анализировали игру соперника, какие у них есть проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать».

Планируете ли вы еще усиливаться до закрытия трансферного окна?

«Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощность команды».

Почему сегодня не играл Гагун?

«У него проблемы со здоровьем. Впрочем, Роман, который действовал справа, сыграл очень удачно. 17-летний парень провел первый матч в высшей лиге Украины и выглядел хорошо в борьбе, включениях, понимании игры. Желаем ему успехов».

Насколько вы остались довольным тем, как работала сегодня ваша схема с пятью защитниками?

«Банальный вопрос в ответ: а вы как считаете?»

Наверное, если два пропустили, то...

«Вот вы сами и ответили».

«Рух» идет 12-м в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
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Леонид Кучук Рух СК Днепр-1

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