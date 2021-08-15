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Кучук: «Удаление в составе «Колоса» сыграло с нами злую шутку»

«Рух» в большинстве не сумел дожать соперника
Футбол Украинская Премьер-лига
21:01
Кучук: «Удаление в составе «Колоса» сыграло с нами злую шутку»
Леонид Кучук / Фото - Рух Львов

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился мыслями после ничьей в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (1:1). Слова белорусского специалиста передает пресс-служба клуба.

Очень жаркая погода. Очень непросто было играть двум командам, но матч получился боевым. Удаление игрока «Колоса» сыграло с нами злую шутку, потому что мы чуть-чуть потеряли концентрацию.

В принципе – закономерная ничья. Спасибо «Колосу», потому что это очень боевая команда. Здесь будет нелегко всем. Спасибо моим ребятам, за то что играли с позиции силы. Они об этом знают. Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот и контролировать его в средней зоне.

В моменте с пропущенным голом вроде и накрывали бьющего, а вроде и нет. Когда уже произошел сам удар – мяч отскочил сопернику, а мог нам. Это игра. Нужно понимать, что в такой игре если просаживаешься, то получаешь много стандартных положений в сторону своих ворот. Нужно было отодвигаться.

Соперник чуть мощнее нас, но не быстрее. И за счет стандартных положений ему удалось нас продавить. Мы не смогли в этот момент отодвинуть игру от своих ворот за счет быстрой игры вперед.

Очень тяжелый выездной матч. Очень мощная команда. Тут любому будет тяжело играть. Мы только разбегаемся.

Ранее стало известно, что сын Кучука вошел в тренерский штаб «Руха».

Сергей Стаднюк
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Рух Леонид Кучук Колос

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