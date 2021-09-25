Кухаревич дебютировал за «Левен» в матче с «Брюгге» Соболя

Форвард провел 57 минут

Фото: twitter.com/ClubBrugge

«Брюгге» в матче 9 тура чемпионата Бельгии сыграл вничью с «Левеном».

За хозяев весь матч провел защитник Эдуард Соболь. Голевыми действиями он не отметился.

А вот за гостей дебютировал форвард Николай Кухаревич. Он отыграл 57 минут в матче и также не сделал результативных действий.

Гости открыли счет в конце первого тайма, но «Брюгге» отыгрался во второй половине матча.

«Брюгге» – «Левен» 1:1

Голы: Мата, 77 – Озкаджар, 42

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки, Хендри, Мата, Ритс, Соуа (Дост, 59), де Кетеларе, Баланта (Мбамба, 59), Ланг, Ванакен.

«Левен»: Ромо, Де Норре, Деваст, Озкаджар, Малинов (Keita`, 86), Мартенс (Уэдраого, 86), Де Сарт, Аль-Тамари (Шенгелия, 75), Мерсье (Каба, 75), Нгава, Кухаревич (Схрейверс, 57).