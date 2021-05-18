Кухаревич: «Еще не знаю, когда должен присоединиться к «Труа»

Николай Кухаревич / Фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Руха» Николай Кухаревич рассказал о своем восстановлении от травмы и ожиданиях от предстоящих матчей молодежной сборной Украины. Также футболист прокомментировал свой переход в «Труа».

Соскучился по футболу и рвусь в бой. Тем более что наши соперники на турнире памяти Валерия Лобановского – сборные Азербайджана и Узбекистана, разные по стилю, поэтому будет интересно с ними сразиться.

Что касается моего нового клуба – «Труа» из Франции, то я подписал с ним предварительный контракт. Я еще не владею информацией, когда должен присоединиться к «Труа» для подготовки к новому сезону.