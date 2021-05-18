Президент «Руха» назвал самую сложную позицию для усиления в межсезонье
Кухаревич: «Еще не знаю, когда должен присоединиться к «Труа»
Сейчас форвард «Руха» сосредоточен на выступлениях за молодежную сборную
18 мая 14:34
Николай Кухаревич / Фото - Футбол 1/2/3
Нападающий «Руха» Николай Кухаревич рассказал о своем восстановлении от травмы и ожиданиях от предстоящих матчей молодежной сборной Украины. Также футболист прокомментировал свой переход в «Труа».
К сожалению, из-за травмы я не смог участвовать в последних матчах «Руха» в чемпионате УПЛ. Однако сейчас со здоровьем уже все в порядке, и я с нетерпением жду приезда в расположение молодежной сборной Украины.
Соскучился по футболу и рвусь в бой. Тем более что наши соперники на турнире памяти Валерия Лобановского – сборные Азербайджана и Узбекистана, разные по стилю, поэтому будет интересно с ними сразиться.
Что касается моего нового клуба – «Труа» из Франции, то я подписал с ним предварительный контракт. Я еще не владею информацией, когда должен присоединиться к «Труа» для подготовки к новому сезону.
Ранее сообщалось, что одна из сборных не сможет принять участие в турнире Лобановского.
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