Кухаревич: «Хорошо, что моя расточительность не сказалась на результате матча с Арменией»

Молодежная сборная Украины лидирует в отборочной группе к Евро-2023

Николай Кухаревич / Фото - Metaratings

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич не до конца доволен своим выступлением в матче отбора на Евро-2023 против Армении (2:1).

Для меня стадион «Колос» фартовый, потому что забивал здесь, выступая за молодежную сборную Украины и за львовский «Рух», когда отличился в воротах местного «Колоса». И хотя в игре с армянами за «молодежку» ушел с поля без своего гола, но главное, что наша сборная – победила. Главный тренер Руслан Ротань перед выходом на замену давал задачу чаще открываться за спины армянских защитников, а при позиционном наступлении – цепляться за мяч. К сожалению, я не преуспел в реализации голевых моментов, но хорошо, что моя расточительность не сказалась на итоговом результате.

Кухаревич также признался, что ему пока чрезвычайно сложно конкурировать на уровне Лиги 1.