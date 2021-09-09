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Кухаревич: «Хорошо, что моя расточительность не сказалась на результате матча с Арменией»

Молодежная сборная Украины лидирует в отборочной группе к Евро-2023
Футбол Сборная Украины
9 сентября 22:09
Кухаревич: «Хорошо, что моя расточительность не сказалась на результате матча с Арменией»
Николай Кухаревич / Фото - Metaratings

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич не до конца доволен своим выступлением в матче отбора на Евро-2023 против Армении (2:1).

Для меня стадион «Колос» фартовый, потому что забивал здесь, выступая за молодежную сборную Украины и за львовский «Рух», когда отличился в воротах местного «Колоса». И хотя в игре с армянами за «молодежку» ушел с поля без своего гола, но главное, что наша сборная – победила.

Главный тренер Руслан Ротань перед выходом на замену давал задачу чаще открываться за спины армянских защитников, а при позиционном наступлении – цепляться за мяч. К сожалению, я не преуспел в реализации голевых моментов, но хорошо, что моя расточительность не сказалась на итоговом результате.

Кухаревич также признался, что ему пока чрезвычайно сложно конкурировать на уровне Лиги 1.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Николай Кухаревич Сборная Украины U-21 (футбол) сборная Армении (футбол)

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