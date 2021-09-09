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Кухаревич: «Нужно быть реалистом: мне конкурировать на уровне Лиги 1 – чрезвычайно сложно»

Украинец рассказал, почему попросил уйти в аренду из «Труа»
Футбол Украинские легионеры
12:16
Кухаревич: «Нужно быть реалистом: мне конкурировать на уровне Лиги 1 – чрезвычайно сложно»
Фото: пресс-служба «Левена»

Украинский нападающий Николай Кухаревич рассказал, почему ушел в аренду в чемпионат Бельгии из французской Лиги 1, где он сыграл два матча за «Труа»:

Я подписал долгосрочный контракт с «Труа», но у меня была возможность убедиться, что там острейшая конкуренция за место в основе. Чтобы иметь больше игровой практики, я посоветовавшись со своими агентами, решил обратиться с просьбой к клубному руководству подыскать мне вариант с арендой.

Общими усилиями остановили свой выбор на «Левене», который мной активно интересовался еще до перехода в «Труа».


За «Труа» ты провел два календарных матча – с «ПСЖ» и «Старсбуром». Что запомнилось?

Очень высокий уровень подготовки команд. Нужно быть реалистом: мне конкурировать с ними – чрезвычайно сложно. Надеюсь, что это только пока.

Напомним, Кухаревич перешел в «Левен».

Источник: meta-ratings.com.ua Сергей Остапенко
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