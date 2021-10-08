Кухаревич – о предстоящем матче с Францией: «Мы настраиваемся на максимальный результат, а там уже посмотрим, как сложится матч»

Начало встречи – в 19:30

Фото: УАФ

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич поделился комментариями перед игрой с Францией в отборе на Евро-2023.

«Настроение отличное. Я рад вызову в молодежную сборную Украины. Готовимся к тяжелой игре, но верим в положительный для нас результат».

Молодежная сборная Украины находится на первом месте в турнирной таблице. Это добавляет уверенности?

«Конечно. Нам удался сентябрьский сбор, во время которого было добыто две победы. Очень надеемся и в дальнейшем радовать украинских болельщиков».

Футболисты уже хорошо понимают друг друга на поле?

«Да. У нас есть костяк команды, а это плюс для любого коллектива».

Что можешь сказать о сборной Франции?

«Думаю, ни для кого не секрет, что это топ-сборная, в которой чуть ли не каждый исполнитель выступает в сильнейших европейских чемпионатах».

Если тебе перед игрой скажут, что поединок завершится вничью...

«Не хочется об этом думать, мы настраиваемся на максимальный результат, а там уже посмотрим, как сложится матч».

Однако ничья во встрече с французами оставит сборную Украины на первом месте в группе.

«Именно так. В целом это будет неплохой результат».

Каких футболистов ты мог бы выделить в составе соперника?

«Естественно, что это Эдуардо Камавинга, который защищает цвета «Реала» и стоит около 30 млн евро».

В этом матче придется много обороняться?

«Могу сказать одно – что сборная Украины не будет отходить от своей игры. Думаю, шансы забить у нас обязательно будут, важно не транжирить свои моменты».

Игра пройдет на выезде в Бресте.

Начало матча – в 19:30.