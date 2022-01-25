Кухаревич: «Все ребята верят, что можно выйти на первую строчку в группе с Францией»

Николай Кухаревич / Фото - КОМАНДА 1

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич высказался по поводу выступлений команды в отборе на Евро-2023.

Мы показали хорошие результаты, сейчас находимся на втором месте, уступая только сборной Франции. Все ребята верят в то, что можно выйти на первую строчку в таблице.

Перед нами стоит задача попасть на чемпионат Европы, и мы сделаем все, что от нас зависит, дабы ее решить. У нас отличный коллектив и поставленная игра.