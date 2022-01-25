Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Кухаревич: «Все ребята верят, что можно выйти на первую строчку в группе с Францией»
Форвард молодежной сборной Украины оценил выступления команды в отборе на Евро-2023
25 января 22:33
Николай Кухаревич / Фото - КОМАНДА 1
Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич высказался по поводу выступлений команды в отборе на Евро-2023.
Моя ситуация в клубе не позволяла стать основным игроком в молодежке. Но я всегда ощущал доверие и поддержку со стороны главного тренера команды Руслана Ротаня.
Мы показали хорошие результаты, сейчас находимся на втором месте, уступая только сборной Франции. Все ребята верят в то, что можно выйти на первую строчку в таблице.
Перед нами стоит задача попасть на чемпионат Европы, и мы сделаем все, что от нас зависит, дабы ее решить. У нас отличный коллектив и поставленная игра.
Ранее игрок молодежной сборной Украины Максим Таловеров перешел в «Славию».
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