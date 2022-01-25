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Кухаревич: «Все ребята верят, что можно выйти на первую строчку в группе с Францией»

Форвард молодежной сборной Украины оценил выступления команды в отборе на Евро-2023
Футбол Сборная Украины
25 января 22:33
Кухаревич: «Все ребята верят, что можно выйти на первую строчку в группе с Францией»
Николай Кухаревич / Фото - КОМАНДА 1

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич высказался по поводу выступлений команды в отборе на Евро-2023.

 Моя ситуация в клубе не позволяла стать основным игроком в молодежке. Но я всегда ощущал доверие и поддержку со стороны главного тренера команды Руслана Ротаня.

Мы показали хорошие результаты, сейчас находимся на втором месте, уступая только сборной Франции. Все ребята верят в то, что можно выйти на первую строчку в таблице.

Перед нами стоит задача попасть на чемпионат Европы, и мы сделаем все, что от нас зависит, дабы ее решить. У нас отличный коллектив и поставленная игра.

Ранее игрок молодежной сборной Украины Максим Таловеров перешел в «Славию».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Евро-2023 (U-21) Сборная Украины U-21 (футбол) Николай Кухаревич

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