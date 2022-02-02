Стало известно, с кем «Динамо» проведет третий контрольный матч в Турции
Кулач: «Хочется больше играть, забивать и помогать «Динамо»
Форвард пропустил часть первой половины сезона в связи с операцией на сердце
02 февраля 13:10
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач рассказал в эфире программы «Yellow» о стремлении улучшить свою роль в команде.
Конечно, мне, в первую очередь, хочется больше играть, забивать, помогать команде, чтобы она побеждала. Для этого сейчас идет подготовка. Надеюсь хорошо провести сборы и получить шанс проявить себя во второй части чемпионата.
Хочется вернуть свои лучшие кондиции, потому что много пропустил, долго не играл. Хочу набрать хорошую физическую форму, а ближе к возобновлению чемпионата определю для себя цели.
Кулач полетел с «Динамо» на второй сбор но пропустил первый контрольный матч.
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