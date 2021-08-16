Белорусский клуб продлил аренду игрока «Динамо»
Кулач: «Луческу укажет на ошибки в матче с «Интером»
Форвард поделился мнением о разгроме от чемпионата Италии
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач поделился мнением о разгроме от «Интера» (0:3) в контрольном матче.
«Хороший опыт для нас. Думаю, мы исправим ошибки и хорошо подойдем к Лиге чемпионов, где соперники будут примерно такого уровня.
Мистер нам укажет на ошибки».
«Динамо» 18 августа сыграет против «Ингульца» в матче УПЛ.
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