Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Форвард отправился на сбор в Швейцарию вместе с командой
Владислав Кулач / Фото - FootBoom
Киевское «Динамо» пока не подписывало контракт с нападающим Владиславом Кулачем. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в разговоре с журналистом Игорем Цыганыком.
По информации телеведущего, форвард не смог договориться с «Ворсклой» относительно условий потенциального сотрудничества. Поэтому соглашение, истекающее 30 июня, продлено не будет.
Кулач отправился с «Динамо» на сбор в Швейцарии. Там футболист будет находиться на просмотре.
Также первую часть подготовки к новому сезону проведет с командой Мирчи Луческу полузащитник «Колоса» Денис Антюх.
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