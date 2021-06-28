Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан

Форвард отправился на сбор в Швейцарию вместе с командой

Владислав Кулач / Фото - FootBoom

Киевское «Динамо» пока не подписывало контракт с нападающим Владиславом Кулачем. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в разговоре с журналистом Игорем Цыганыком.

По информации телеведущего, форвард не смог договориться с «Ворсклой» относительно условий потенциального сотрудничества. Поэтому соглашение, истекающее 30 июня, продлено не будет.

Кулач отправился с «Динамо» на сбор в Швейцарии. Там футболист будет находиться на просмотре.

Также первую часть подготовки к новому сезону проведет с командой Мирчи Луческу полузащитник «Колоса» Денис Антюх.