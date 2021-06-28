Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан

Форвард отправился на сбор в Швейцарию вместе с командой
Футбол Украинская Премьер-лига
21:48
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Владислав Кулач / Фото - FootBoom

Киевское «Динамо» пока не подписывало контракт с нападающим Владиславом Кулачем. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в разговоре с журналистом Игорем Цыганыком.

По информации телеведущего, форвард не смог договориться с «Ворсклой» относительно условий потенциального сотрудничества. Поэтому соглашение, истекающее 30 июня, продлено не будет.

Кулач отправился с «Динамо» на сбор в Швейцарии. Там футболист будет находиться на просмотре.

Также первую часть подготовки к новому сезону проведет с командой Мирчи Луческу полузащитник «Колоса» Денис Антюх.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Кулач Динамо Киев Игорь Цыганык

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Футбол Украинская Премьер-лига
16:38
«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
Футбол Украинская Премьер-лига
13:42
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июня 20:10
Кулач подтвердил уход из «Ворсклы»
Кулач подтвердил уход из «Ворсклы»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июня 19:15
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июня 16:53

Новости: Футбол

Евро 2020. Швейцария открыла счет в матче с Францией. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швейцария открыла счет в матче с Францией. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:33
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
Примерa (Испания)
22:27
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
Сборная Украины
22:12
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Украинская Премьер-лига
21:48
Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Евро-2020
21:35
Евро 2020. Испания в матче с 8 голами и двумя овертаймами обыграла Хорватию. Как это было
Евро 2020. Испания в матче с 8 голами и двумя овертаймами обыграла Хорватию. Как это было
Евро-2020
21:17
Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»
Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»
Сборная Украины
21:07
Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Сборная Украины
20:49
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Сборная Украины
20:25
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
15
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
14:11
3
Все новости