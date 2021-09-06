Кулач не готовится к матчу с «Металлистом 1925», Буяльский работает по индивидуальной программе

Новости из лазарета «Динамо»

Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач не готовится к ближайшему матчу команды. Его киевляне проведут в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

Как сообщил главный врач «Динамо» Андрей Шморгун, форвард летал в Германию на малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца. Приблизительно через 10 дней он сможет тренироваться в общей группе.

Полузащитник Виталий Буяльский получил повреждение приводящей мышцы бедра в лагере сборной Украины. Сейчас футболист проходит лечение и работает индивидуально.

Напомним, из расположения «сине-желтых» в клуб вернулось несколько игроков. Помимо хавбека, никто не жалуется на проблемы со здоровьем.