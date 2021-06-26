Кулач: «Не в обиду, но «Шахтер» в прошлом сезоне был одним из самых нестабильных за последние 10 лет»

Владислав Кулач / Фото: Football.ua

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач в шоу «ОТДУШИВДУШУ» высказался об игре «Шахтера» в последнем сезоне в УПЛ.

– Да. Не в обиду, но «Шахтер» в прошлом сезоне был одним из самых нестабильных за последние лет 10.

Раньше выходишь и думаешь, как до ворот дойти, а сейчас каждая команда создает против них моменты.

Думаю, не сильно удачный сезон был не только по результатам, но и по игре