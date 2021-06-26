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Кулач: «Не в обиду, но «Шахтер» в прошлом сезоне был одним из самых нестабильных за последние 10 лет»
«Горняки» провели не лучший год
Владислав Кулач / Фото: Football.ua
Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач в шоу «ОТДУШИВДУШУ» высказался об игре «Шахтера» в последнем сезоне в УПЛ.
– Правда, что сейчас «Шахтер» дает играть?
– Да. Не в обиду, но «Шахтер» в прошлом сезоне был одним из самых нестабильных за последние лет 10.
Раньше выходишь и думаешь, как до ворот дойти, а сейчас каждая команда создает против них моменты.
Думаю, не сильно удачный сезон был не только по результатам, но и по игре
В прошлом сезоне «Шахтер» завершил сезон УПЛ на 2-м месте, а также вылетел из Кубка Украины от «Агробизнеса» (0:1).
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