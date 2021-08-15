Кулач – о 0:3 с «Интером»: «Думаю, мы неплохо себя проявили»

Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач поделился мыслями после крупного поражения в товарищеском матче против «Интера» (0:3).

Мы на каждую игру, настраиваемся серьезно и подходим в полной боевой готовности, вне зависимости от того, товарищеская она или официальная. Мы хотели сегодня победить и показать хороший футбол. В итоге проиграли, но ничего страшного, будем готовиться к следующему матчу.

«Интер» всей командой старается играть в пас, и это у них хорошо выходит. Все-таки, это чемпион Италии, против них тяжело играть, но, думаю, мы неплохо себя проявили. Будем готовится к следующему официальному матчу в среду.

Не скажу, что это был самый сильный соперник, но они очень хорошо контролируют мяч и выходят в атаки. Мы исправим ошибки, чтобы, как можно лучше подготовиться к подобным соперникам в Лиге чемпионов.

Нашествие насекомых во время игры? Я впервые видел подобное, их было невероятно много – попадали в горло, глаза, уши, это очень мешало.