Кулач – о 0:3 с «Интером»: «Думаю, мы неплохо себя проявили»
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач поделился мыслями после крупного поражения в товарищеском матче против «Интера» (0:3).
Игры с такими командами, как «Интер» – это хороший опыт для каждого футболиста и команды, в целом, поскольку с подобными соперниками нам предстоит играть в Лиге чемпионов. Жаль, что мы проиграли, но обязательно извлечем урок из этой неудачи.
Мы на каждую игру, настраиваемся серьезно и подходим в полной боевой готовности, вне зависимости от того, товарищеская она или официальная. Мы хотели сегодня победить и показать хороший футбол. В итоге проиграли, но ничего страшного, будем готовиться к следующему матчу.
«Интер» всей командой старается играть в пас, и это у них хорошо выходит. Все-таки, это чемпион Италии, против них тяжело играть, но, думаю, мы неплохо себя проявили. Будем готовится к следующему официальному матчу в среду.
Не скажу, что это был самый сильный соперник, но они очень хорошо контролируют мяч и выходят в атаки. Мы исправим ошибки, чтобы, как можно лучше подготовиться к подобным соперникам в Лиге чемпионов.
Нашествие насекомых во время игры? Я впервые видел подобное, их было невероятно много – попадали в горло, глаза, уши, это очень мешало.
Также по поводу игры высказался президент «Динамо» Игорь Суркис.
Комментарии 0