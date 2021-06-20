«Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова»
Кулач обсудит с руководством «Ворсклы» свое будущее в клубе
Контракт лучшего бомбардира УПЛ с полтавчанами истекает этим летом
Владислав Кулач / Фото - Footboom
«Ворскла» вышла из отпуска. В лагере команды занимается нападающий Владислав Кулач. Его действующий контракт истекает 30 июня.
На следующей неделе должна пройти встреча между форвардом и руководством полтавчан. Именно на ней определится дальнейшая судьба лучшего бомбардира УПЛ минувшего сезона в клубе.
После спарринга 26 июня против «Днепра-1» команда Юрия Максимова отправиться на сбор в Закарпатье. Там планируется провести четыре контрольных матча.
Ранее Кулач заявил, что боялся вингера «Динамо» Виктора Цыганкова.
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