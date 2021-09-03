Кулач останется в «Динамо» и уже готовится к следующему матчу УПЛ

Слухи связывали игрока с возвращением в «Ворсклу»

Владислав Кулач / фото - ФК Динамо

Этим летом киевское «Динамо» подписало лучшего бомбардира УПЛ 20/21 Владислава Кулача.

Спустя 6 туров на счету нападающего лишь 40 минут в двух матчах, что породило слухи об уходе игрока.

Как сообщалось в СМИ, футболист мог вернутся в «Ворсклу», только уже на правах аренды.

Но после пятидневного перерыва, который тренер киевлян Мирча Луческу предоставил команде, Кулач вернулся к тренировкам с командой. Вместе с игроками, которые не получили вызов в национальную сборную игрок готовится к следующему матчу УПЛ с «Металлистом 1925».

Видимо, форвард останется в Киеве и будет бороться за место в составе.

Напомним, «Бенфика» отказалась от предматчевой тренировки накануне игры с «Динамо».