Кулач: «Переход воспитанника «Шахтера» в «Динамо» – индивидуальный выбор каждого»

Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Новоиспеченный нападающий «Динамо» Владислав Кулач поделился своим отношением к переходам воспитанников «Шахтера» в ряды «бело-синих».

У меня был долгосрочный контракт с «Шахтером», и я каждый год ездил в аренду в разные клубы. Было тяжело договориться, ведь все зависело не только от меня. Полтора года назад мое соглашение закончилось, и я перешел в «Ворсклу» на полноценный контракт. Сейчас ситуация повторилась – и я полноценный игрок «Динамо». Должен сказать, когда ты хозяин ситуации, легче дышится.