Официально. Кулач подписал контракт с «Динамо»
Кулач: «Переход воспитанника «Шахтера» в «Динамо» – индивидуальный выбор каждого»
Экс-игрок «горняков» транзитом через «Ворсклу» перебрался в ряды принципиального соперника
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев
Новоиспеченный нападающий «Динамо» Владислав Кулач поделился своим отношением к переходам воспитанников «Шахтера» в ряды «бело-синих».
Кто из воспитанников «Шахтера» последним перешел в «Динамо»? Наверное, Караваев, а из форвардов – Ребров. Это индивидуальный выбор каждого человека, думаю, Сергей тогда все сделал правильно. Это великий футболист, который поиграл на хорошем уровне, был лидером сборной Украины. Так что с его стороны это был правильный шаг.
У меня был долгосрочный контракт с «Шахтером», и я каждый год ездил в аренду в разные клубы. Было тяжело договориться, ведь все зависело не только от меня. Полтора года назад мое соглашение закончилось, и я перешел в «Ворсклу» на полноценный контракт. Сейчас ситуация повторилась – и я полноценный игрок «Динамо». Должен сказать, когда ты хозяин ситуации, легче дышится.
Напомним, Кулач подписал с киевлянами контракт на два года.
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