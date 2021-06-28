Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Форвард пройдет просмотр
Фото: ФК Ворскла
«Динамо» огласило список игроков, которые полетят на сборы в Швейцарию.
Всего в заявке команды 29 игроков. Среди них оказались полузащитник «Колоса» Денис Антюх, игрок «Ингульца» Андрей Коробенко и форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.
Кулач накануне сообщил, что покинет «Ворсклу» в конце июня.
В Швейцарии «Динамо» запланировало семь контрольных матчей.
Комментарии 0