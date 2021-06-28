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Кулач полетит на сборы с «Динамо»

Форвард пройдет просмотр
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Фото: ФК Ворскла

«Динамо» огласило список игроков, которые полетят на сборы в Швейцарию.

Всего в заявке команды 29 игроков. Среди них оказались полузащитник «Колоса» Денис Антюх, игрок «Ингульца» Андрей Коробенко и форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.

Кулач накануне сообщил, что покинет «Ворсклу» в конце июня.

В Швейцарии «Динамо» запланировало семь контрольных матчей.

Андрей Усмонов
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