Михалик: «Динамо» – главный претендент на победу в УПЛ»
Кулач рассказал о тренировочных сборах «Динамо» в Испании
Форвард киевлян заявил, что с нагрузкой справляется
Фото: пресс-служба Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач рассказал, как проходят тренировочные сборы киевлян в Испании:
Все хорошо, работаем. Интересные тренировки, отличные условия, хорошая погода, хотя можно бы было и немного потеплее. Вчера утром было очень холодно, руки замерзали, но ничего страшного. Занимаюсь без термобелья, мне в нем неудобно, поэтому даже зимой обхожусь без него.
Все тренируются с улыбкой, радостью, в команде хорошая атмосфера?
Это только в первые дни сбора так (улыбается). Конечно, работать нужно с хорошим настроением, ведь как бы тяжело не было, улыбка, смех добавляет каждому сил и позитива.
Вы выглядите очень счастливым, уже полностью адаптировались в команде?
Конечно. Со временем ко всему привыкаешь, сейчас мне намного легче, чем когда только пришел в команду.
Две тренировки в день – это очень тяжело?
Возможно, молодым ребятам немного непривычно, а для нас за столько лет это уже обычная практика. Все ребята много раз через подобное проходили – это обязательная программа, чтобы набрать хорошую физическую форму.
Напомним, что «Динамо» рассматривает вариант продать конкурента Кулача.
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