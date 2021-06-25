Кулач обсудит с руководством «Ворсклы» свое будущее в клубе
Кулач: «Шевченко говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках»
Форвард ждал вызова в национальную команду
Фото: ФК Ворскла
Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач признался, что ждал вызов в сборную Украины.
«Я же ничего не решаю. Честно – ждал, но тренер решил вызвать других футболистов. Это нормально.
Те игроки, которых вызвали на сбор – сильнее. Андрей Николаевич говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках. Мне кажется, что можно спокойно вызывать футболистов из топ-6 команд чемпионата Украины.
Максимов тоже был расстроен, зол. Я считаю, что Шевченко вызвал хороших нападающих. Я могу пожелать только удачи».
Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне.
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