Кулач: «Шевченко говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках»

Фото: ФК Ворскла

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач признался, что ждал вызов в сборную Украины.

Те игроки, которых вызвали на сбор – сильнее. Андрей Николаевич говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках. Мне кажется, что можно спокойно вызывать футболистов из топ-6 команд чемпионата Украины.

Максимов тоже был расстроен, зол. Я считаю, что Шевченко вызвал хороших нападающих. Я могу пожелать только удачи».