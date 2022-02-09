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Кулач: «В команде всегда должна быть конкуренция. Без нее любой футболист не будет расти»

Форвард – о своем положении в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:10
Кулач: «В команде всегда должна быть конкуренция. Без нее любой футболист не будет расти»
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач рассказал о зимних сборах и о своем положении в команде.

«На сборах никогда легко не бывает».

Как для вас проходит восстановление после тренировок?

«Восстановление есть. Сборы всегда нелегкий этап, но мы к нему готовы. Это обязательная подготовка. Все хорошо, готовимся».

Вы пропустили некоторое время осенью. Как себя сейчас чувствуете?

«Сейчас все отлично. Все позади. С новыми силами готовимся к чемпионату».

Готовы к конкуренции? Ушло два форварда.

«Конечно, готов. Ну а как? В команде всегда должна быть конкуренция. Без нее любой футболист не будет расти. Это очень хорошо, все подготовятся и подойдут в хорошем состоянии».

Кулач забил победный мяч «Динамо» в последнем спарринге.

Источник: Профутбол Андрей Усмонов
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Динамо Киев Владислав Кулач

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