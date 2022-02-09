Директор «Динамо»: «Не слышал об интересе к Дуланто»
Кулач: «В команде всегда должна быть конкуренция. Без нее любой футболист не будет расти»
Форвард – о своем положении в «Динамо»
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач рассказал о зимних сборах и о своем положении в команде.
«На сборах никогда легко не бывает».
Как для вас проходит восстановление после тренировок?
«Восстановление есть. Сборы всегда нелегкий этап, но мы к нему готовы. Это обязательная подготовка. Все хорошо, готовимся».
Вы пропустили некоторое время осенью. Как себя сейчас чувствуете?
«Сейчас все отлично. Все позади. С новыми силами готовимся к чемпионату».
Готовы к конкуренции? Ушло два форварда.
«Конечно, готов. Ну а как? В команде всегда должна быть конкуренция. Без нее любой футболист не будет расти. Это очень хорошо, все подготовятся и подойдут в хорошем состоянии».
Кулач забил победный мяч «Динамо» в последнем спарринге.
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