Легионер «Ворсклы» дебютировал на национальную сборную
Кулач вместе с «Ворсклой» возобновили тренировки
Команда провела первое занятие
Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» вышла из отпуска.
18 июня полтавчане провели первое занятие и приступили к подготовке к новому сезону. Вместе с командой тренировался форвард Владислав Кулач. Пока он останется в команде.
Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня. Сообщалось, что полтавчане хотят сохранить лучшего бомбардира прошлого сезона.
Легионеры команды прибудут в клуб позже.
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