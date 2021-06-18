Кулач вместе с «Ворсклой» возобновили тренировки

Команда провела первое занятие

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» вышла из отпуска.

18 июня полтавчане провели первое занятие и приступили к подготовке к новому сезону. Вместе с командой тренировался форвард Владислав Кулач. Пока он останется в команде.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня. Сообщалось, что полтавчане хотят сохранить лучшего бомбардира прошлого сезона.

Легионеры команды прибудут в клуб позже.