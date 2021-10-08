Кулибали – лучший игрок Серии А в сентябре

«Наполи» лидирует в чемпионате с максимальным результатом

Фото: AFP

Серия А определила лучшего игрока по итогам сентября.

Им признан защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Он стал первым защитником, который получил эту награду, сообщает Football-Italia.

Ему вручат памятную статуэтку на ближайшем матче команды.

«Наполи» лидирует в Серии А с максимальным результатом после 8 туров. Кулибали уже успел забить один мяч в сезоне.

Сенегалец играет за «Наполи» уже пятый год.