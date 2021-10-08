Не хватает атакующей силы? ПСЖ нацелен на форварда «Наполи»
Кулибали – лучший игрок Серии А в сентябре
«Наполи» лидирует в чемпионате с максимальным результатом
8 октября 10:52
Фото: AFP
Серия А определила лучшего игрока по итогам сентября.
Им признан защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Он стал первым защитником, который получил эту награду, сообщает Football-Italia.
Ему вручат памятную статуэтку на ближайшем матче команды.
«Наполи» лидирует в Серии А с максимальным результатом после 8 туров. Кулибали уже успел забить один мяч в сезоне.
Сенегалец играет за «Наполи» уже пятый год.
Комментарии 0