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Кулибали – лучший игрок Серии А в сентябре

«Наполи» лидирует в чемпионате с максимальным результатом
Футбол Серия А (Италия)
8 октября 10:52
Кулибали – лучший игрок Серии А в сентябре
Фото: AFP

Серия А определила лучшего игрока по итогам сентября.

Им признан защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Он стал первым защитником, который получил эту награду, сообщает Football-Italia.

Ему вручат памятную статуэтку на ближайшем матче команды.

«Наполи» лидирует в Серии А с максимальным результатом после 8 туров. Кулибали уже успел забить один мяч в сезоне.

Сенегалец играет за «Наполи» уже пятый год.

Андрей Усмонов
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