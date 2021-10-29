«Наполи» не испытал проблем в игре с «Болоньей»
Кулибали назвал три клуба, ради которых бы покинул «Наполи»
Но сенегальца мертвой хваткой держит президент клуба
29 октября 12:53
Калиду Кулибали / фото - Eurosport
Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал Sport Witness, при каких условиях ушел бы из действующего клуба:
«Если бы я решил покинуть «Наполи», сделал бы это только ради двух, максимум трех клубов в мире.
Я имею в виду «Ман Сити» Гвардиолы, «Реал», и, в лучшем случае, «Барселону».
Сенегалец выступает в Неаполе с 2014-го года, и за это время многие европейские гранды предпринимали попытки подписать его.
Но президент «Адзурри» Аурелио Ди Лаурентис отказывался продавать лидера обороны, вывесив не него огромный ценник в 120 миллионов евро.
В последнем туре «Наполи» уверенно разделся с «Болоньей» и продолжает лидировать в Серии А.
Комментарии 0