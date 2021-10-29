Кулибали назвал три клуба, ради которых бы покинул «Наполи»

Но сенегальца мертвой хваткой держит президент клуба

Калиду Кулибали / фото - Eurosport

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал Sport Witness, при каких условиях ушел бы из действующего клуба:

«Если бы я решил покинуть «Наполи», сделал бы это только ради двух, максимум трех клубов в мире. Я имею в виду «Ман Сити» Гвардиолы, «Реал», и, в лучшем случае, «Барселону».

Сенегалец выступает в Неаполе с 2014-го года, и за это время многие европейские гранды предпринимали попытки подписать его.

Но президент «Адзурри» Аурелио Ди Лаурентис отказывался продавать лидера обороны, вывесив не него огромный ценник в 120 миллионов евро.

В последнем туре «Наполи» уверенно разделся с «Болоньей» и продолжает лидировать в Серии А.